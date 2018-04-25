البشير ودبي يوقعان على البيان الختامي لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية

الجنينية 25-4-2018م (موفد سونا)- وقع الرئيسان عمر البشير رئيس الجمهورية وإدريس دبي رئيس دولة تشاد ، على البيان الختامي لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية ، بحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة تحت" شعار الحدود تواصل لا فواصل" وذلك بمقر أمانة حكومة الولاية.

وقد تلا الأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي البيان الختامي والتوصيات وذلك بحضور ومشاركة فاعلة من السادة الوزراء من الجانبين وولاة ولايات دارفور وحكام الولايات الحدودية التشادية وقيادات المجتمع المدنية والعسكرية والإدارات الأهلية.

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