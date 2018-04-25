البشير ودبي يوجهان وزيري النقل بالبلدين لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

الجنينة في 25-4-2018م (موفد سونا)- وجه الرئيسان عمر البشير وإدريس دبي وزيري النقل بالبلدين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين .

وطالبا في البيان الختامي الذي صدر في ختام مؤتمر أمن وتنمية الحدود السودانية التشادية الذي اختتم أعماله مساء اليوم بمدينة الجنينة بولاية غرب درافور، وزراء الزراعة بالبلدين بدراسة وإعداد اتفاقيات ثنائية لإقامة مشاريع مشتركة في المجال الزراعي واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الصيد الجائر.

كما طالبا الوزارات المعنية ، بتفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بينهما و وزيري التجارة في البلدين متابعة تفعيل نقاط العبور ومناطق التبادل الحر المشترك، وإبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي.

وعبر الرئيسان في ختام أعمال المؤتمر عن امتنانهما المتبادل بمتانة علاقات الأخوة والصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تجسدت في عقد هذا المؤتمر كترجمة لإرادتهما القوية في جعل المنطقة الحدودية تنعم

بالاستقرار والسلام والأمن والتنمية.

و عبّر الرئيس إدريس ديبي اتنو، عن امتنانه العميق لأخيه الرئيس عمر حسن أحمد البشير وللحكومة والشعب السوداني ومواطني مدينة الجنينة على الاستقبال الحار والحفاوة التي حظي بها والوفد المرافق لفخامته.

واتفق الطرفان على عقد المؤتمر بصورة دورية بالتناوب بين البلدين .

