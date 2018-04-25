رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان يلتقي السفير الباكستاني

الخرطوم 25-4-2018م (سونا) - التقى دكتور محمد مختار، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني ظهر اليوم بسفير باكستان بالخرطوم السفير زاهد علي، وبحث اللقاء العلاقات المتطورة بين السودان وباكستان، كما تطرق اللقاء إلى أوضاع العالم العربي والإسلامي والأوضاع في إفريقيا.

هذا وقدم مختار تنويرا عن دور السودان في سد النهضة وعلاقته بإثيوبيا ومصر والمصالح المشتركة بين الدول الثلاث إلى جانب القواسم المشتركة بينهما شارحا تطور علاقات السودان مع الإدارة الأمريكية والمسارات التي التزم السودان بتنفيذها.

من جانبه استعرض السفير الباكستاني بالسودان السفير زاهد علي، علاقة بلاده بالسودان، مشيرا إلى المشاكل التي تواجه باكستان .

وقال إن هناك تشابها بين المشاكل في باكستان والسودان، حيث اتفق الجانبان على تذليل العقبات والتعاون في المجالات التي تخدم شعبي البلدين في مجال الصناعة وصناعة الأدوية والزراعة والتدريب والاستثمارات الأخرى.