رئيس اتحاد نقابات عمال السودان يؤكد الاستعداد لدعم و تعزيز دور المرأة النقابية بالبلاد

الفاشر 25-4-2018م (سونا) - أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم استعداد الاتحاد لدعم و تعزيز دور المرأة النقابية حتى تسهم بفاعلية في دعم وتنفيذ كافة المشروعات التنموية بالبلاد.

وثمن عبد الكريم لدى مخاطبته اليوم بالفاشر حاضرة ولاية شمال دافور الجلسة الافتاحية للملتقى الأول للمرأة النقابية بالولاية الذي نظمته أمانة شؤون المرأة والطفل باتحاد عمال الولاية، ثمن الأدوار التي ظلت تضطلع بها المرأة بدارفور ومساندتها للحكومة في إنجاح عملية جمع السلاح والتي ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار بولايات دارفور، داعيا المكونات النقابية إلى ضرورة نبذ القبلية والحزبية وإشراك جميع فعاليات المجتمع في تنفيذ موجهات وبرامج عمل اتحاد نقابات العمال الرامية إلى رفع المستوى المعيشي للعمال بالولاية.

وطالبت الدكتورة فيحاء آدم كرم المعتمد برئاسة حكومة الولاية مسؤولة ملف المرأة بضرورة استحداث آليات لتثقيف وترقية الدور النقابي للمرأة عبر البرامج و الورش التدريبية، مؤكدة استعداد المرأة بالولاية لمواصلة مساندتها للحكومة في كافة المجالات.

إلى ذلك أكد الدكتور حافظ عبد الرحمن بشارة رئيس اتحاد عمال الولاية دعم الاتحاد ومساندته لكافة برامج ومشروعات المرأة العاملة، وذلك من خلال توفير المعينات الأساسية لرفع دخلها المعيشي لمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ، معددا الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة النقابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالولاية .

فيما أعلن الدكتور فيصل القاسم مدير بنك العمال الاتحادي عن إنشاء بنك للعمال بولاية شمال دارفور ليساهم في تخفيف وطأة وأعباء المعيشة عن العاملين .

وكانت أمينة شؤون المرأة والطفل باتحاد عمال الولاية نانا آدم حمدان ونائبة أمينة المرأة باتحاد نقابة العمال الاتحادية نورة موسى قد تحدثتا في الجلسة الافتتاحية للملتقى، مشيدتان بجهود الاتحاد في دعم أنشطة وبرامج المرأة النقابية .