وكيل الخارجية يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة

الخرطوم 25-4-2018 (سونا) - التقى وكيل وزارة الخارجية السفيرعبدالغني النعيم عوض الكريم اليوم، بالسيدة مارتا رويداس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة.

جاء اللقاء بغرض الوداع بمناسبة انتهاء فترة عملها بالسودان، حيث قدم الوكيل شكر وتقدير حكومة السودان للسيدة مارتا على تعاونها وجهدها المقدر خلال فترة عملها بالبلاد. كما تمنى لها التوفيق في المهام التي ستوكل لها في المستقبل .

من جهتها عبرت السيدة مارتا عن شكرها وتقديرها لحكومة وشعب السودان على التعاون والتقدير الذي حظيت به خلال فترة عملها بالسودان.

