وكيل الخارجية يلتقي المبعوث الفرنسي للسودان وجنوب السودان

الخرطوم 25-4-2018 (سونا) - استقبل وكيل وزارة الخارجية، السفير عبدالغني النعيم، بمكتبه مساء اليوم ستيفان قرانبيرغ، المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان، برفقة السيدة ايمانويل بلاتمان، سفيرة فرنسا لدى الخرطوم.

في مستهل اللقاء، أشاد الوكيل بالعلاقات الثنائية المتطورة مع فرنسا و رغبة السودان في ترقية العلاقات مع فرنسا إلى آفاق ارحب في جميع المجالات، وقدم شرحاً عن مسار العملية السياسية وانفاذ توصيات الحوار الوطني والجهود الجارية لتكوين لجنة قومية لكتابة الدستور ومراجعة قانون الانتخابات التي ستجري في العام 2020م.

كما أشار الوكيل إلي جهود تحقيق السلام في دارفور والمنطقتين، وكذلك جهود السودان لدعم الاستقرار الإقليمي لوقوعه في منطقة استراتيجية مهمة تربط بين الوسط الإفريقي والعربي والشرق الأوسط وحتى الوسط الفرانكفوني.

ودعا الوكيل الجانب الفرنسي لتشجيع الشركات الخاصة الفرنسية للاستثمار في السودان. كما أشاد بالتعاون الثقافي المتطور بين البلدين لا سيما دعم وترقية برامج اللغة الفرنسية في الجامعات والمراكز الفرنسية بالسودان، وكذلك زيادة فرص التدريب والتبادل الأكاديمي، مرحباً في الوقت نفسه بزيارة مدير متحف اللوفر للخرطوم خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد المبعوث الفرنسي حرص حكومته على تطوير العلاقات مع السودان باعتباره قطرا مهما ومؤثرا في الإقليم ، وأشاد بجهود السودان لاستقبال اللاجئين وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب. وأشاد بوقف إطلاق النار والاستقرار في دارفور، مؤكداً أن الحركات المسلحة قد فقدت القدرة على تغيير الأوضاع، وأنها يجب أن تنضم لمسيرة السلام في السودان، مؤكداً حرص فرنسا على دعم جهود التعاون الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السودان. كما ثمن جهود السودان في دعم الاستقرار الاقليمي.

وقد اتفق الجانبان على تبادل الزيارات على أعلى مستويات وعقد لجنة التشاور السياسي بالخرطوم خلال الأشهر القليلة القادمة.

