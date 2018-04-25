انعقاد الدورة الثالثة لاجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين السودان وتايلاند

الخرطوم 25-4-2018م (سونا) - انعقدت اليوم، بالنادى الدبلوماسى بالخرطوم، اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين السودان ومملكة تايلاند، حيث ترأس الجانب السودانى السفير العبيد محمد العبيد، المدير العام لإدارة الشؤون العربية والآسيوية, بينما ترأس الجانب التايلاندى السفير جيسيدا كاتفين، المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالخارجية التايلاندية، بحضور عدد من السفراء مدراء الإدارات ذات الصلة فى وزارتي خارجية البلدين.

وتميزت الدورة الثالثة لاجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين البلدين بمناقشتها لعدد من القضايا والموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وركز الجانبان فى إجتماعاتهم على الجانب الإقتصادى والتجارى، مشيرين إلى تطورها بين البلدين فى السنوات القليلة الماضية.

وإستعرض الجانبان فرص التعاون لبناء الشراكات الإستثمارية فى عدد من المجالات، خاصة مجالات الزراعة، صيد الأسماك والصناعات الزراعية، واتفق الجانبان على توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى تلك المجالات لتعزيز وتنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

وأقر الجانبان بأهمية إشراك القطاع الخاص فى تعزيز علاقات البلدين التجارية والاستثمارية واقترح السودان إقامة منتدى لرجال الأعمال فى الخرطوم أو بانكوك للاستفادة من الفرص التى يذخر بها السودان.

