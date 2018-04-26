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سكان البرازيل الأصليين يتظاهرون ضد الرئيس ميشيل تامر

التاريخ : 26-04-2018 - 06:28:00 صباحاً
برازيليا 26-4-2018م (وكالات) تظاهر آلاف السكان الأصليين في البرازيل، بولاية رورايما ضد الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، وللمطالبة بعدم الاعتراف بترسيم حدود السكان الأصليين الذين يعيشون في رابوسا سيرا دو سول في برازيليا بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
واحتشد الآلاف في شوارع ولاية رورايما بالزي المعروف لدى السكان الأصليين في البرازيل للتظاهر ضد السلطات البرازيلية ولعدم الاعتراف بترسيم الحدود .
وكان السكان الأصليون في البرازيل تظاهروا منذ فترة، احتجاجا ضد انتهاك حقوق السكان ، بمشاركة عدد من القادة الهنود البرازيليين.
وحمل الهنود البرازيليون، تابوتا رمزيا خلال تنظيم التظاهرة الاحتجاجية، في إشارة منهم إلى انعدام وانتهاك حقوق السكان الأصليين في البرازيل.
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