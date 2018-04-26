زعيم كوريا الشمالية يشرف على نقل 32 جثة صينية بعد حادث في بيونج يانج

بيونج يانج 26-4-201م (وكالات)- زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، محطة القطار في بيونج يانج للقاء السفير الصيني في بيونج يانج والإشراف على نقل جثث 32 سائحا صينيا لقوا حتفهم في حادث حافلة .

وزار كيم جونج أون السفارة الصينية في بيونج يانج للتعبير عن "بالغ تعاطفه" بعد حادث حافلة قتل خلاله 32 سائحا صينيا وأصيب اثنان بجروح خطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم "قال إن الحادث غير المتوقع اعتصر قلبه وإنه يتملكه حزن جارف عند التفكير في الأسر المكلومة التي فقدت ذويها".

ووقع الحادث يوم الأحد عندما سقطت حافلة من على جسر في إقليم نورث هوانغهاي. وأسفر الحادث أيضا عن مقتل أربعة كوريين شماليين.

ونقلت الوكالة المركزية عن السفير الصيني في كوريا الشمالية ليجين جون قوله إنه سيبلغ الرئيس الصيني شى جين بينج وأسر ضحايا الحادث بزيارة كيم ووعد بتعاون وثيق مع مسؤولي كوريا الشمالية فيما يتعلق بالحادث، وذكرت الوكالة أن كيم زار أيضا المستشفى الذي يتلقى فيه المصابون علاجهم.

ونسبت إليه قوله إن الحزب الحاكم والحكومة سيتابعان الموقف بعد الحادث "بمنتهى الصدق للإسهام ولو بقدر بسيط في تخفيف معاناة الأسر المكلومة".

