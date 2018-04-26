لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي ومستشار ترامب للأمن القومي في البنتاجون

واشنطن 26-4-2018م (أ ف ب) -التقى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الأربعاء في البنتاجون مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلنته متحدثة باسم وزارة الدفاع.

وجاء هذا اللقاء الصباحي بين الرجلين الذي تخلله تناول الإفطار وسط تقارير إعلامية أمريكية بأن ماتيس يخاطر بتعريض نفسه للعزل من قبل مجموعة من مستشاري ترامب الذين يميلون لخوض الحروب، ومن بينهم بولتون أحد صقور حقبة الحرب العراقية والذي روج مؤخرا لعمل عسكري ضد إيران وكوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت إن بولتون "كان هنا هذا الصباح" .

وأضافت أن الرجلين قررا أن يلتقيا بشكل "دوري"، مشيرة إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو مرشح الرئيس لتولي وزارة الخارجية قد يشارك لاحقا في هذه الاجتماعات.

وعندما التقى ماتيس للمرة الأولى مع بولتون الشهر الماضي قال له وزير الدفاع ممازحا "لقد سمعت أن الشيطان يتجسد بك بالمطلق وأردت أن ألتقيك".

وماتيس هو جنرال متقاعد يعد من قلة من المسؤولين الذين اختارهم ترامب في بداية عهده ليكونوا في إدارته دون أن يتلقى انتقادات سلبية .

ووفق ما ذكرته عدة تقارير فإن ماتيس تمكن بعد هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية في سوريا هذا الشهر من دفع ترامب للقيام برد محدود فيما أراد بولتون عملية أوسع.

واعتاد ماتيس أن يلتقي بشكل دوري مع وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون الذي طرده ترامب الشهر الماضي من منصبه.

