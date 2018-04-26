الأمير نائف بن ثنيان آل سعود يُكرم سفير السودان بالرياض

الرياض 26-4-2018م (سونا) - انطلقت مساء أمس الأربعاء ، مبادرة (لمسة وفاء للأوفياء) التي أطلقتها سفيرة السعادة والتطوع الأستاذة نورة محمد من ملتقى رواد ومواهب ، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الأمير نائف بن ثنيان آل سعود عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود .حيث تم تكريم سعادة السفير عبدالباسط بدوي السنوسي ، سفير جمهورية السودان لدى المملكة العربية السعودية الرياض ضمن مجموعة من السفراء والمثقفين السعوديين لدورهم في مختلف أشكال الأنشطة الطوعية والخدمية بالمملكة .

وعبر السفير السنوسي في كلمته التي ألقاها عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية وأن هذه المبادرة تعد إمتدادا للعلاقات الأزلية التاريخية بين السودان والمملكة بفضل قيادة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .

كما أشار إلى أن العلاقات السودانية السعودية في تقدم وازدهار يوماً بعد يوم ، وشكر ملتقى رواد ومواهب على مشاركتهم في كل مناسبات السفارة بالرياض .

حضر الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد آل سعود ، وصاحبة السمو الأميرة سميرة الفيصل ، كما حضر الدكتور محسن الشيخ آل حسان رئيس ملتقى رواد ومواهب ، والشيخ عبد العزيز آل حسين رئيس ديوانية آل حسين التاريخية ، وعدد من الشعراء والإعلاميين السعوديين .



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