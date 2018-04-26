مؤسسة البصر الخيرية العالمية تدشن عمليات المياه البيضاء مع الهلال الأحمر التركي

الخرطوم 26-4-2018م (سونا)- دشَّنت مؤسسة البصر الخيرية العالمية إجراء عمليات المياه البيضاء مع الهلال الأحمر التركي، وذلك للتعاون في مجال صحة البصر للمرضى السودانيين، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني .

وحضر احتفال التوقيع الذي أقيم مساء أمس بقاعة مستشفى مكة بالخرطوم، عرفان أوغلو سفير جمهورية تركيا بالخرطوم والأستاذ العاص أحمد كامل المدير الإقليمي لمؤسسة البصر الخيرية العالمية وقيادات المؤسسة والأطباء والعاملون والسيد عثمان باج ممثل الهلال الأحمر التركي وبركات فارس ممثل الهلال الأحمر السوداني .

وعبَّر عرفان أوغلو السفير التركي بالخرطوم عن سعادته بتقديم أعمال الخير لإخوته بالسودان وقال " أنا هنا لست سفيرا وإنما أخ وصديق لكم " ، مؤكداً اهتمام رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بالسودانيين وتقديم يد العون للسودان في كافة المجالات .

وكشف أوغلو عن تبني دولته العلاج المجاني لـ(100) مريض سوداني سنوياً بتركيا ، بجانب افتتاح فرع لكلية الصحة التركية بالمستشفى التركي بنيالا .

وتقدَّم بالشكر لمؤسسة البصر الخيرية ومستشفيات مكة ومديرها العام العاص أحمد كامل للنجاحات التي ظلت تقدمها في مجال العيون ، لافتاً لعقد شراكات ذكية يستفيد منها آلاف المرضى بالسودان .

إلى ذلك أبدى العاص أحمد كامل المدير الإقليمي لمؤسسة البصر الخيرية العالمية سعادته بتدشين وإجراء عمليات المياه البيضاء بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي ، لافتاً إلى عقد مؤسسة البصر عدداً من الشراكات الخاصة بالسودان وشراكات أخرى يمتد عطاؤها إلى دول العالم عبر مؤسسة البصر .

ونوه العاص إلى أن المؤسسة تعمل في (47) دولة ، لكنه عاد وقال إن قطاع السودان يعتبر الأكبر لتميزه بعقد الشراكات مع المنظمات والجهات الأخرى .

وفي الأثناء، أعلن عثمان باج ممثل الهلال الأحمر التركي عن البدء في إجراء (10) عمليات لمرضى المياه البيضاء خلال اليوم بمستشفى مكة ، كمرحلة أولى في سبيل التعاون بين الجانبين .

يذكر أن المرضى حضروا الاحتفال وأبدوا سعادتهم بهذه الخطوة ، شاكرين لدولة تركيا ولمؤسسة البصر الخيرية العالمية ومستشفيات مكة بالسودان .

