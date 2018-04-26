تشريعي النيل الأزرق يجيز خطة الثقافة والاعلام للعام 2018م

الدمازين 26-4-2018م (سونا)- أجاز مجلس تشريعي النيل الازرق في جلسته بمقره اليوم برئاسة الاستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس وبحضور المهندس عبد المنعم محمد أبو القاسم وزير الثقافة والاعلام والسياحة ، خطة الوزارة للعام 2018م وتقرير أداء الوزارة للربع الاخير من العام 2017 م بعد تداول واسع للخطة والوقوف على التقرير من قبل اللجنة المختصة .

وتم تقديم حزمة من التوصيات داخل جلسة اليوم هدفت لضبط وتجويد أداء الوزارة في الفترة القادمة من أبرزها الاهتمام بزيادة المواعين الايرادية لتمويل المشروعات والانشطة وإلزام وزارة المالية بالإيفاء بالالتزامات المالية المجازة لكل مشروع من مشاريع الخطة وبناء ورفع قدرات العاملين بالوزارة من خلال الدورات المتقدمة المختلفة وإيلاء أهتمام أكبر بالمناشط الثقافية الولائية.



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