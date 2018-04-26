الشعبي بجنوب كردفان ينظم مؤتمره العام الثاني

كادقلي 26-4-2018م( سونا) - ينظم حزب المؤتمر الشعبي بولاية جنوب كردفان يوم غد الجمعة والسبت مؤتمره العام الثاني بحضور أمينه العام الدكتور علي الحاج محمد..

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطاهر خراشي في تصريحات صحفية اكتمال الترتيبات لاستقبال الأمين العام وقيام المؤتمر بمشاركة عضوية الحزب بالمحليات كافة، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى بناء المؤسسات وتجديد القيادات ومناقشة القضايا التنظيمية والسياسية العامة والخاصة إضافة إلي تنظيم أمسية فكرية بمركز الاتحاد الوطني للشباب السوداني و لقاء الأمين العام للحزب مع الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقاعة الشهيد فيصل بأمانة الحكومة بكادقلي بجانب قيام ندوة سياسية بميدان الحرية بكادقلي في أمسية السبت.

وقال إن قيام المؤتمر يعتبر استحقاقا تنظيميا لانتهاء دورة الحزب المقررة بأربع سنوات .

