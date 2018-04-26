مفوض نزع السلاح و التسريح يؤكد التزام الدولة بإنفاذ كل الاتفاقيات الموقعة

الخرطوم 26-4-2018 م(سونا)-أكد الفريق صلاح الطيب عوض المفوض العام لمفضية نزع السلاح

والتسريح، التزام الدولة بإنفاذ كل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة ابتداءً من نيفاشا إلى اتفاقية الدوحة، وذلك عبر مشروعات المفوضية التي تم إنفاذها خاصة في دارفور.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم بوفد لجنة القرار 1591 الصادر من مجلس الأمن بشأن دارفور .

وامتدحت سفيرة بولندا رئيسة الوفد، الدور المتعاظم الذي تلعبه المفوضية وأثره في نبذ العنف والاستقرار في المنطقة، .

وأشادت بالنجاح الذي حققته الحملة القومية لجمع السلاح التي انعكست على تحقيق السلام في السودان عامة ودارفور بصفة خاصة.

كما أشادت بالطريقة التي تجري بها حملة جمع السلاح دون دفع مقابل مالي حتى لا يتم خلق أسواق للسلاح في السودان .

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