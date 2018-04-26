وفد من الكونغرس الأمريكي يزور البلاد مطلع الأسبوع المقبل

الخرطوم 26-4-2018 م(سونا)- يزور البلاد مطلع الأسبوع المقبل وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام ضمن تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني والكونغرس والحكومات وفق المصالح المشتركة.

واستعرض الاجتماع التحضيري برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني، اليوم، بحضور ومشاركة وزراء القطاع الاقتصادي النفط والغاز، المعادن، الثروة الحيوانية والسمكية ووزيري الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والصناعة، إضافة إلى رؤساء اللجان بالمجلس ونوابهم، حيث وضع المتحدثون خطة لتنوير الوفد بإمكانات السودان الزراعية والصناعية والنفطية والمعدنية وما يدخره من ثروات غابية وحيوانية.

كما يلتقي الوفد بعضوية المجلس الوطني ويخاطب إحدى جلساته ، ويعقد اجتماعا مع لجنة الحوار الوطني ، ويبحث مع المسؤولين بالحكومة إمكانية تواصل الحوار السوداني الأمريكي والاستفادة من إمكانيات البعض في الاستثمارات .

ويطلع الوفد على أوضاع حقوق الإنسان بالسودان عبر لقاء رجال الدين الإسلامي والكنائس، ويزور عددا من الجامعات والمعاهد وبعض الأسواق . هذا ويشارك في لقاءات الوفد بعض شركات الاتصال ورجال الأعمال السودانيين.

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