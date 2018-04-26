البشير يمنح الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان وسام النيلين من الطبقة الأولى

الخرطوم 26-4-2018م م(سونا) - منح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، مارثا روديس الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عملها بالبلاد، وتقديرا وعرفانا لما قدمته للسودان خلال فترة عملها عبر التنسيق والتعاون الصادق مع كافة مؤسسات الدولة .

وأعربت مارثا في تصريحات صحفية عقب لقائها برئيس الجمهورية، اليوم، بالقصر الجمهوري، عن شكرها وعرفانها للسودان حكومة وشعبا على التعاون الكبير الذي وجدته خلال سنوات عملها.

وقالت "أنا حزينة لمغادرة السودان خلال الأسبوع القادم إلا أن ما نجحت في إنجازه خلال سنوات عملي هو هدية استثنائية لي من شعب السودان، وسأحمل السودان معي أينما ذهبت، وأن أعظم هدية للسودان هي شعب السودان ." .

وأكد وزير الدولة بالخارجية محمد عبد الله إدريس أن االسودان يقدر التعاون الكبير والتنسيق الذي عملت به مارثا خلال فترة عملها بالبلاد مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الأممية والقبول الكبير الذي وجدته رسميا وشعبيا .

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