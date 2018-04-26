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أخبار محلية - سياسية

حسبو يترأس الاجتماع الخاص بعربات الدفع الرباعي التي تم جمعها خلال حملة جمع السلاح

التاريخ : 26-04-2018 - 04:34:00 مساءً
الخرطوم 26 -4-2018م (سونا) - رأس نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الخاص بعربات الدفع الرباعي التي تم جمعها خلال حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة.
 
وقرر الاجتماع أن يقوم وفد اتحادي يضم وزارة المالية وهيئة الجمارك وجهاز رقابة العربات الحكومية للولايات المعنية لاستلام العربات التي تم جمعها وتعويض أصحابها؛ بدءاً بولايتي شمال وجنوب دارفور.
وكانت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة قامت بزيارة سابقة للولايات؛ قيمت خلالها عربات الدفع الرباعي وفقا للحالة الراهنة.
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