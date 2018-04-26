السودان يحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

الخرطوم 26-4-2018م (سونا) - احتفلت وزارة العدل ممثلة في مسجل عام الملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ممثلة في عمادة البحث العلمي باليوم العالمي للملكية الفكرية.

وأشاد مسجل عام الملكية الفكرية المستشار العام مولانا عادل خالد حسن هلال - لدى مخاطبته الاحتفال بالشراكة القوية بين الجامعة ووزارة العدل التى أسهمت في نشر ثقافة الملكية الفكرية، مما انعكس إيجابا على الحفاظ على حقوق المبتكرين.

وأبان أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) درجت على الاحتفال بهذه المناسبة في السادس والعشرين من شهر أبريل من كل عام، مضيفا أن شعار هذا العام الذى أقرته المنظمة (المرأة في الابتكار والإبداع) يهدف إلى حث الدول للإهتمام بالقضايا المتعلقة بالملكية الفكرية وتسليط الضوء الذي يمكن أن تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع وكذلك الدور الذي يلعبه نظام الملكية الفكرية في استقطاب الاستثمارات مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي.

وأشار هلال إلى مساهمات المرأة المهمة والملهمة حول العالم وإنجازاتها وتقلدها للمناصب القيادية، وقال إن المرأة السودانية متفوقة على قريناتها في الدول العربية والأفريقية، مبينا أن احتفال هذا العام يشكل فرصة سانحة لتسليط الضوء الذي يمكن أن يلعبه نظام الملكية الفكرية في دعم المبتكرات والمبدعات، مشيرا إلى أن عدد النساء في مجموع طلبات البراءات الدولية المودعة في تزايد، وقال إن العديد من النساء السودانيات حصلن على براءات اختراع دولية استنادا على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT).

وقال مسجل عام الملكية الفكرية إن السودان من أوائل الدول التى عرفت الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية أقرته المواثيق الدولية والقوانين الوطنية؛ كما أن دساتير السودان التى تعاقبت اهتمت بالإنتاج الفكري وتقنينه، موضحا أن السودان انضم وفقا لذلك الاهتمام المتزايد بالملكية الفكرية إلى عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا المجال منها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في عام 1984 واتفاقية التعاون بشأن البراءات وغيرها.

