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أخبار محلية - سياسية

بدء أعمال ورشة أثر حوسبة العمل القضائي على سرعة الفصل في الدعاوى بالكويت

التاريخ : 26-04-2018 - 04:56:00 مساءً
الخرطوم 26- 4 -2018م (سونا) - شارك السودان بوفد رفيع المستوى من السلطة القضائية في ورشة عمل حول أثر حوسبة العمل القضائي على سرعة الفصل في الدعاوى؛ وذلك بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بدولة الكويت.

وشارك من جانب الكويت قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء، أما جانب الوفد القضائي السوداني فقد مثله المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية.
وأوضحت مولانا ابتسام احمد عبدالله - رئيس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي - أن هذه الورشة تأتي إنفاذاً للاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الدولتين في مجال تعزيز العلاقات القضائية وتبادل الخبرات والتي تم تشكيل لجنة مشتركة بشأنها.
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