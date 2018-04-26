خمسة من رؤساء اللجان بتشريعي شمال كردفان يتقدمون باستقالاتهم

الأبيض 26-6-2018م (سونا) - تقدم خمسة من رؤساء اللجان بالمجلس التشريعى بولاية شمال كردفان باستقالاتهم عن رئاسة اللجان.

واوضح الأستاذ فتح الرحمن خير الله جرجو رئيس الهيئة النيابية لنواب حزب المؤتمر الوطني في تصريح لـ "سونا" أن تقديم الاستقالات يجيء إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني وإفساح المجال للذين انضموا للمجلس من ضمن أعضاء الحوار.

وقال جرجور "إن هذا يؤكد أن حزب المؤتمر الوطني ماضٍ في تأكيد التزامه تجاه القضايا الوطنية" موضحا أن حزب المؤتمر الوطني بالولاية ظل يقدم أنموذجا في مشاركة الآخرين، لافتا إلى أن الفترة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل قضايا ولاية شمال كردفان، وأعرب عن شكره وتقديره للأحزاب المشاركة بالمجلس والتعاون المستمر من أجل خدمة إنسان الولاية.

وتشير (سونا) إلى أن اللجان هي الشباب والرياضة والثقافة والإعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والتشريع والحكم المحلي واللجنة المالية والاقتصاد والزراعة.