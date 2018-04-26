والي شمال دارفور يؤكد الاهتمام بمعالجة كافة قضايا العمال بالولاية

الفاشر 26ـ 4 ـ2018م (سونا) - بحث والي ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم لدى لقائه اليوم بمكتبه بمقر حكومة الولاية بالفاشر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس علي يوسف عبدالكريم بحضور رئيس اتحاد نقابات عمال الولاية والمكتب التنفيذى للاتحاد - بحث مجمل قضايا وهموم العاملين بالولاية .

وأكد والي الولاية اهتمام حكومته بمعالجة كافة قضايا العمال وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم ، مشيرا في ذلك الى خطة حكومة الولاية التى أعدتها لتدريب وتأهيل العاملين من أجل الإسهام فى زيادة الإنتاج والإنتاجية .

من جهته أشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بالجهود التى بذلتها حكومة الولاية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية عبر حملة جمع السلاح الذى قال إنه أسهم فى تحسين بيئة العمل للعاملين بالمؤسسات المختلفة، مبينا أن زيارته والوفد المرافق له الى الولاية؛ جاءت بغرض المشاركة في اجتماع اللجنه المركزية لاتحاد الولاية فى دورة انعقاده الثالثة وافتتاح المقر الجديد للاتحاد بالولاية ، إضافة الى الوقوف على إجراءات فتح بنك العمال فرع الفاشر؛ فى مقبل الأيام القادمة.

وثمن عبد الكريم البرامج والمشروعات التى نفذها اتحاد نقابات العمال بالولاية والتى شملت تنفيذ زواج العفاف والبركة لمنسوبي الاتحاد والختان الجماعي لمئة طفل ، مبشرا العاملين بالولاية بحزمة من المشروعات الجديدة، منها إنشاء محفظة لتمويل مشروعات العاملين والحرفيين بالولاية للمساهمة فى زيادة الدخل الولائي والقومي؛ بجانب دعم قوت العاملين وسلة رمضان ، وأكد عبد الكريم سعي الاتحاد الجاد مع الدولة لزيادة أجور العاملين وتوفير سكن دائم للعمال وإدخالهم تحت مظلة التأمين الصحي.