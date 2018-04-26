المؤتمر الوطني بجنوب دارفور يطلق النفرة الثانية لدعم قرى العودة الطوعية

نيالا 26-4-2018م (سونا) - أطلق المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور النفرة الثانية لدعم قرى العودة الطوعية بمنطقة دشيشة بمحلية بليل وشارك في فعاليات النفرة اليوم بالقاعة الكبرى بأمانة المؤتمر الوطني بنيالا نائب رئيس المؤتمر الوطني الشيخ حامد عبدالله حماد؛ الذي قال: إن النفرة الثانية للحزب جاءت انفعالا وانسجاماً مع اهتمام الدولة بقضية العودة الطوعية عقب اكتمال اجراءات جمع السلاح التي مهدت لعودة النازحين الى قراهم.

وأضاف الشيخ حامد "بعد أن جمع السلاح سكت صوته؛ مما أسهم فى الاستقرار وأحدث تأثيرا كبيراً في العودة الطوعية"، وأشاد بالإشراقات والتميز والتفوق لابناء النازحين في المعسكرات؛ رغم وجودهم في المعسكر، وتابع " كيف سيكون الحال اذا ما كانوا في المعسكرات وهم يتميزون ويتفوقون" مؤكدا أن الحزب عون وسند للعائدين، مقدماً شكره لكل عضوية الحزب على التفاعل والمشاركة في النفرة؛ الى جانب محلية بلدية نيالا التي كان لها السبق في العطاء في هذه النفرةز

وأثنى الشيخ حامد على اهتمام وإسناد هياكل وقيادات الحزب وكافة الواجهات الشباب، الطلاب، المرأة، لافتاً إلى أن هذا التعاضد والتلاحم يؤكد أن الحزب قوي، مشيدأ بالتبرع السخي لرئيس الحزب بالولاية المهندس آدم الفكي محمد الطيب للعودة الطوعية وكل المؤسسات والقطاعات والأفراد على ماقدموه من دعم مادي وعيني من سلع غذائية وملبوسات مختلفة، داعيا المحليات بتسيير قوافل للعائدين فى قرى العودة الطوعية.