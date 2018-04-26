رئيس الجمهورية يؤكد دعم نفير تنمية ولاية كسلا

الخرطوم 26-4-2018م (سونا) - أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دعم نفير تنمية ولاية كسلا وإكمال البنيات الأساسية للولاية التى تتمثل فى مشروع زيرو عطش لتوفير المياه الصحية للمواطنين والرعاة؛ فضلاً عن مشروع تعميم التعليم فى الولاية .

وقال البشير اليوم لدى مخاطبته الهيئة الشعبية للنفير والتنمية لولاية كسلا بقصر الضيافة إن النفير عادة وتقليد أصيل متجذر وصفة حميدة فى الشعب السوداني .

ودعا البشير الى توطين التعليم ومشروعات الإنتاج فى الولاية، مبيناً أن مشروع القاش هو المشروع الرئيس الذي يمثل المشروع الاقتصادي الأول ويقوم بتوزيع المياه فى الولاية للزراعة والرعي .

وتبرع عدد كبير من أصحاب الشركات التجارية ورجال الأعمال فى الشرق، دعماً لمسيرة الإعمار والتنمية فى الشرق .

