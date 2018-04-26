رئاسة الجمهورية تحتسب عند الله تعالى السفير محمد حسين زروق

الخرطوم 26-04-2018م (سونا) - تحتسب رئاسة الجمهورية عند الله تعالى السفير محمد حسين زروق سفير السودان لدى النمسا؛ الذي لبى نداء ربه اليوم الخميس، وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه؛ بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في العمل الدبلوماسي والعمل العام مدافعا ومنافحا عن السودان في المحافل الدولية حتى الرمق الأخير من حياته.

وقد كانت للفقيد إسهاماته الكبيرة في خدمة وطنه ومواطنيه في مجالات العمل الطوعي وفي العمل الدبلوماسي.

والفقيد من مواليد مدينة الحصاحيصا ولاية الجزيرة.

حيث تخرج من جامعة ام درمان الإسلامية كلية الشريعة والقانون. وحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة فيينا.

وقد التحق الفقيد بوزارة الخارجية عام 1990 في درجة السكرتير الثاني، وعمل دبلوماسيا في كل من ألمانيا والأردن وبريطانيا، ثم عمل سفيرا في روسيا والنمسا حيث توفي.

وقد عرف الفقيد بالخلق الإنساني الرفيع والورع والتدين الصادق وغزارة المعرفة وعمق الثقافة والتميز المهني، حيث كان قانونيا ضليعا ودبلوماسيا محترفا عرفته منابر التفاوض في أروقة الأمم المتحدة، وظل مدافعا ومنافحا عن السودان.

كما كان مفاوضا بارعا في جولات السلام المختلفة؛ وعمل عضوا في لجان الحدود المختلفة خاصة مع مصر كما كان رئيساً لوفد السودان لترسيم الحدود مع اثيوبيا.

ورئاسة الجمهوربة اذ تحتسبه تسأل المولى عز وجل أن يتقبله قبولا حسنا وأن يلهم آله وزملاءه الصبر وحسن العزاء (إنا لله وإنا إليه راجعون).