إن إي سي تُؤسس شركةً ناشئةً في وادي السيليكون لأتمتة تحليلات البيانات

طوكيو 27 -4-ل 2018 م ( ايتوس واير )-

أعلنت شركة (إن إي سي) المدرجة في بورصة طوكيو عن تأسيس شركة "دوت داتا"، وهي شركة ناشئة جديدة مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، في وسط وادي السيليكون. تعمل على تطوير البرامج التي تعمل على أتمتة عمليات علم البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفيرها على نطاقٍ عالمي.

وقال أوسامو فوجيكاوا، النائب الأول لرئيس شركة "إن إي سي": "تعمل شركة 'إن إي سي' الآن على تسريع تسييل تكنولوجياتها التنافسية من خلال إنشاء تحالفات متنوعة تهدف إلى 'تعزيز القدرات التطويرية للأعمال' في إطار 'إعادة هيكلة القدرات التنفيذية' المبينة في خطة الإدارة متوسطة الأجل لعام 2020 التي أعلنتها شركة 'إن إي سي' في يناير 2018". وأضاف: "يُعد تأسيس شركة 'دوت داتا' أوّل خطوةٍ في تنفيذ هذه التعزيزات ومخطط اجتزاءٍ فريدٍ من نوعه من قبل شركة 'إن إي سي'، حيث تُصبح فيه شركةٌ رائدةٌ في التكنولوجيا الأساسية هي الجهة المؤسِسةُ لشركة جديدة ويساعد على تسريع تسييلها كشركة ناشئة. ومن الآن فصاعدًا، ستواصل شركة 'إن إي سي' دعم الإجراءات المبتكرة التي تعزز قدرات تطوير الأعمال لدينا".

من جهته أردف الدكتور فوجيماكي قائلاً: "تقوم البرامج التي توفرها شركة 'دوت داتا' بأتمتة وتبسيط العملية للحصول على التحليل المتكامل، بدءًا من إعداد البيانات إلى هندسة الميزات، إلى التعلم الآلي والإنتاج والعمليات.

