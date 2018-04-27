تشريعي النيل الازرق و الدفاع الشعبي يبحثان سبل التعاون والتنسيق المشترك



الدمازين 27-4-2018 (سونا)- رأس ألاستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي ورئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بولاية النيل الازرق امس رأس أجتماع رئاسة المجلس مع وفد منسقية الدفاع الشعبي بالولاية برئاسة المقدم مالك العبيد قائد قوات الدفاع الشعبي بالنيل الازرق .

وبحث ألاجتماع عدد من ألاجندة في سبل التعاون والتنسيق المشترك وترتيبات الدفاع الشعبي لزيارة القائد ألاعلي للدفاع الشعبي في الفترة القادمة .حيث أستعرض المقدم مالك العبيد خطط الدفاع الشعبي في المرحلة القادمة لتوظيف المجاهدين في مجال ألانتاج بكافة محاوره بجانب دورها ألاساسي في الزود عن الوطن موضحآ أن المجاهدين بالدفاع الشعبي يمثلون الشريحة الاكبر بالولاية يحملون الهم الاقتصادي للبلاد في ظل الوضع الراهن مؤكدآ جاهزيتهم للقيام بالدور المنوط بهم.

وحيا سراج جهود ووطنية المجاهدين في الدفاع الشعبي الذين كانو ومازلوا يحملون هم الوطن مشيدآ بوقفة وتصدر المجاهدين في الدفاع الشعبي في كل المحافل واكد سراج دعمهم وإسنادهم الدائم في المجلس واللجنة العليا للدفاع الشعبي.

