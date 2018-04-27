الزعيمان الكوريان يتفقان على الالتزام بنزع السلاح النووي في أعقاب قمة تاريخية

سيول 27-4-2018م (فرانس برس )- أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن التزامهما نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة في أعقاب قمة تاريخية الجمعة.

وقال الزعيمان في بيان مشترك إن "كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية تؤكدان هدفهما المشترك بأن تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية من خلال القيام بنزع تام لهذه الأسلحة".

والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في قمة تاريخية الجمعة بعد مصافحة ذات رمزية كبيرة عند خط الحدود العسكرية الفاصلة بين الكوريتين.

وبدعوة من كيم، خطا الزعيمان بشكل وجيز إلى الشمال قبل أن يتوجها سيرا على الأقدام إلى بيت السلام وهو بناء من الزجاج والإسمنت في القسم الجنوبي من بلدة بانمونجون حيث تم توقيع الهدنة.

وتعتبر هذه القمة تكريسا للتقارب الملفت الذي تشهده شبه الجزيرة منذ إعلان كيم بشكل غير متوقع في الأول من كانون الثاني/يناير أن بلاده ستشارك في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في الجنوب.

ويذكر أنه سيلي هذه القمة لقاء مرتقب بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "كيم جونغ أون سيتباحث بصراحة كبيرة مع مون جاي إن حول كل المشاكل التي تعترض تحسين العلاقات بين الكوريتين والتوصل إلى السلام والازدهار وإعادة التوحيد".

ومنذ وصول كيم إلى الحكم أواخر عام 2011 إثر وفاة والده، عمد إلى تسريع وتيرة تطوير برامج كوريا الشمالية النووية والبالستية، فبلغ التوتر في شبه الجزيرة ذروته.

