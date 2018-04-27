الخارجية تنعي السفير/ محمد حسين زروق

الخرطوم 27-4-2018 (سونا) -

قال تعالى:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (.) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (.) صدق الله العظيم



بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ينعى السيد وزير الخارجية بالانابة والسيد الوكيل وجميع العاملين برئاسة الوزارة والبعثات،المغفور له بإذن الله



سعادة السفير/ محمد حسين زروق



سفير جمهورية السودان لدى النمسا والمندوب الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا



وإذ ينعونه ينعون فيه كريم الخصال ودماثة الأخلاق والتفاني في العمل والتجرد والاخلاص للوطن وصداقته للجميع. وقد عمل الفقيد في العديد من الادارات برئاسة الوزارة وفي كل من سفارتنا في الأردن، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وروسيا والنمسا. سائلين الله له الرحمة الواسعة وأن ينزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهم آله وذويه وزملائه الصبر وحسن العزاء.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

