وكيل وزارة الخارجية يلتقي بالوفد التايلاندي

الخرطوم 27-4-2018 (سونا)

التقى السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية اليوم بالسيد جيسدا كاتافيتين مدير عام الشئون الإفريقية وجنوب آسيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية التايلاندية والذي رأس وفد بلاده لاجتماعات مجموعة العمل السودانية التايلاندية للتشاور بين وزارتي الخارجية في البلدين.

و ثمن وكيل وزارة الخارجية خلال اللقاء التقدم الايجابي المضطرد في العلاقات الثنائية مع تايلاند خاصة بعد فتح سفارة للسودان في العاصمة بانكوك.

وثمن الجانبان كذلك إنتظام اجتماعات لجنة العمل المشترك وعلى نجاح الدورة الحالية للاجتماعات والتي عالجت كل البنود المتفق عليها بين الجانبين والتي تناولت التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أكدا على رغبتهما المتبادلة مع زيادة وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال زيادة رقعة التعاون التجاري والاقتصادي والاستثمارات التايلاندية بالسودان ، أملاً في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد طفرة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري.

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية على وقوف قيادة وزارة الخارجية مع مضامين الجوانب الأخرى التي تناولتها الاجتماعات والتي تشمل زيادة التنسيق على المستويين السياسي والاقتصادي حيث عالجت الاجتماعات عدداً من المسائل المتعلقة بالرغبة التايلاندية للاستثمار بالسودان وخلق آليات أخرى للتشاور.

كما قدم سيادته الشكر لوزارة الخارجية التايلاندية على كل الدعم الذي قدمته لسفارة السودان ببانكوك والتي بدأت بفضل الله وجهود وزارة الخارجية التايلاندية باستكشاف وتفعيل عدد من برامج التعاون حيث ساهمت في زيارات ثلاثة وفود تايلاندية للبلاد خلال الفترة القليلة الماضية ، كما نجحت في تنظيم منتدى اقتصادي بتايلاند حول فرص ومناخ الاستثمار بالسودان.

يشار إلى أنه قد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم ، على هامش اللقاء ، شملت اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات التايلاندية مع ولايتي البحر الأحمر وولاية الخرطوم وجامعة إفريقيا العالمية بغرض تنفيذ مشروعات مختلفة خاصة في مجالات الثروة السمكية والصناعات المصاحبة لها والترويج لإمكانات السودان في هذا المجال بما يخدم مشروعات الاسر المنتجة وتوظيف واستخدام الشباب.

