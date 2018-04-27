السودان يرحب بالتقارب الكوري الكوري

الخرطوم 27-4-2018 (سونا) -

رحبت وزارة الخارجية بالتقارب الكوري الكوري والذي تكلل بلقاء الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي والإعلان الصادر من القمة اليوم الجمعة

واشادت وزارة الخارجية فى بيان صحفي لها بالإرادة القوية لقيادتي وشعبي البلدين لتجاوز الكثير من المرارات والمصاعب للقيام بهذه الخطوة الشجاعة والجريئة.

وفي مايلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة الخارجية في هذا الصدد :



ترحب وزارة خارجية جمهورية السودان بالتقارب الكوري الكوري والذي تكلل بلقاء القمة بين فخامة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والإعلان التاريخي الصادر عن القمة في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم اليوم الجمعة 27 أبريل 2018.

وتشيد وزارة الخارجية بالإرادة القوية لقيادتي وشعبي البلدين لتجاوز الكثير من المرارات والمصاعب للقيام بهذه الخطوة الشجاعة والجريئة.

وتود وزارة الخارجية أن تهنئ البلدين بهذه القمة المهمة وتأمل أن تستجيب نتائجها إلى كافة آمال وتطلعات شعبي البلدين .

