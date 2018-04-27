اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية تختتم أعمالها بأديس أبابا

الخرطوم 27 -4 -2018 (سونا) -

أختتمت اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية المشتركة أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس آبابا في جولتها السابعة عشر، و ترأس وفد السودان المشارك الفريق أول ركن دكتور كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة.

وبحثت الإجتماعات البروتوكول الدفاعي الموقع بين البلدين وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك ، حيث أمن الجانبان علي ضرورة الإلتزام بماتم التوصل إليه من مخرجات والإستعداد للتضامن الكامل في تأمين الحدود، وتبادل المعلومات والسيطرة علي الجماعات المتفلتة ومكافحة التهريب والإتجار بالبشر وتجارة السلاح والمخدرات والجرائم العابرة.



كما أتفق الجانبان علي تفعيل وتنشيط القوات المشتركة بين الفرق الحدودية المتقابلة للمحافظة علي الأمن والإستقرار ، إلي جانب التعاون في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات، ووقع رؤساء أركان البلدين علي محضر الإجتماعات والتوصيات توطئة لإنفاذها.



ويشار إلي أن الجولة السابعة عشر لإجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية المشتركة كانت قد بدأت أعمالها علي مستوي الخبراء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وأختتمت علي مستوى رؤساء الأركان ظهر اليوم.

