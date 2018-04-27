السودان يرأس اجتماع المائدة المستديرة حول الصمغ العربي بالأنكتاد

جنيف 27-4-2018 (سونا)

ترأس السفير كمال جبارة محمد صالح نائب المندوب الدائم لبعثة السودان الدائمة بجنيف اليوم بقصر الأمم المتحدة اجتماع المائدة المستديرة حول اقتصاديات الصمغ العربي في افريقيا وذلك بتنظيم من منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد الذي ناقش تقرير المنظمة حول الصمغ العربي بعنوان السلع في لمحة: قضية خاصة حول الصمغ العربي"

وقال السفير كمال جبارة رئيس الاجتماع أن التقرير الذي أنتجه فرع السلع التابع لأمانة الأنكتاد، وقف على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقطاع الصمغ العربي، بالتركيز على التحديات والفرص الرئيسية للإنتاج في الدول الأفريقية،

وقاد وفد السودان في أعمال هذه الاجتماعات د. مصطفي عثمان إسماعيل مندوب السودان الدائم لدي مكتب الأمم المتحدة بحنيف والسفير كمال جبارة محمد صالح نائب المندوب الدائم ود عبد الماجد عبد القادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، بمشاركة العديد من الدول الأعضاء في منظمة الأنكتاد والمنظمات الأخرى المهتمة بهذا القطاع.

وفى السياق قدم د. مصطفي عثمان إسماعيل مندوب السودان الدائم بجنيف منسق المجموعة الأفريقية لعمل الأنكتاد بيان المجموعة الافريقية الذي أعرب فيه عن شكره للانكتاد على تنظيم هذا الاجتماع الهام لا سيما الدراسة التفصيلية التي اعدتها الانكتاد حول تطوير هذه السلعة من اجل تحقيق اجندة التنمية المستدامة خاصة مكافحة الفقر ومكافحة التصحر والتغير المناخي، داعياً الي ضرورة رفع القيمة المضافة للصمغ العربي وتوزيع عائده بطرق عادلة تعظم فائدة المجتمعات المنتجة له.

وأبان السفير كمال جبارة أن الاجتماع خرج بعدة توصيات اهمها ضرورة تنظيم اجتماع أخر لمتابعة مخرجات أعمال المائدة المستديرة كذلك تكوين جمعية للدول المنتجة للصمغ العربي وانشاء مركز لدراسات الصمغ العربي مبيناً أن السودان تقدم باستضافته.

وتعتبر الأنكتاد أن الصمغ العربي سلعة واعدة للبلدان المنتجة في أفريقيا بسبب قدرته على توليد النقد الأجنبي، وتعزيز الزراعة المستدامة والغابات، كذلك ضمان الأمن الغذائي ومكافحة التصحر وتغير المناخ. كما له ايضاً القدرة على لعب دور حاسم في جهود البلدان المنتجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.إضافة الى أنه سلعة استراتيجية تدخل في العديد من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك الحلويات والمشروبات وغيرها من الصناعات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل .

وأمن الاجتماع على توصية الوفد السوداني بتصنيف الصمغ العربى وتسويقه كاغنى مصدر للبريبايوتك الطبيعى لمكافحة امراض العصر خاصة امراض القولون العصبى والبدانة والسكرى

