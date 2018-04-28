الزبير أحمد الحسن : المؤتمر العام للحركة الاسلامية في اكتوبر المقبل



الخرطوم في 27/4 (سونا) - أعلن الامين العام للحركة الاسلامية السودانية الشيخ الزبير أحمد الحسن أن مجلس شورى الحركة الاسلامية القومي إعتمد اكتوبر المقبل موعدا لانعقاد المؤتمر العام التاسع للحركة ، ووجه بإكمال البناء التنظيمي ، مبيناً أنه إكتمل على مستوى الشعب والاحياء في كل السودان، وأن المجلس وجه أيضا بالمضي في بناء القطاعات والمحليات ومن ثم الولايات والمضي للمؤتمر العام.



وقال الامين العام للحركة في تصريحات محدودة عقب إجتماع مجلس شورى الحركة أن المجلس ناقش أوراق اللجنة الفرعية للجنة العليا للمؤتمر العام حول دراسة الرؤيا المستقبلية للحركة الاسلامية وتحديد مواعيد المؤتمر العام والمضي فيه إلى إكمال البناء التنظيمي ومناقشة تقارير أداء الامانة العام للعام 2017 والربع الاول من العام 2018م ، مبيناً أن المجلس أجاز هذه التقارير مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها.



وأضاف الشيخ الزبير أن مجلس الشورى أوصى بتفعيل العمل القاعدي وتشبيك العمل الجغرافي في الشعب والاحياء والعمل في قطاعات الطلاب والشباب والمرأة ، موضحاً أن مجلس الشورى كلف الامانة العامة أيضاً بتكوين لجنة لاحكام التنسيق مع المؤتمر الوطني والاصعدة الطوعية والاهلية التي تعمل مع الحركة في الحقل الدعوي والاجتماعي بحيث يمنع التعارضات والتقاطعات .

وأوضح أن مجلس الشورى وجه كذلك الامانة العامة للحركة بزيادة تفعيل عضوية الحركة في الحزب على مستوى القواعد وعلى كافة المستويات حتى تكون فاعلية الحزب كبيرة في المرحلة القادمة إستعداداً لعمليات إعادة البناء في المؤتمر الوطني.



وأشارالامين العام للحركة الاسلامية أن مجلس الشورى أشاد بالاعداد المبكر من قبل الامانة العامة لبرامج شهر رمضان في الاصعدة الطوعية في المنظمات وأمانات الحركة الاسلامية ببرامج دعوية وإجتماعية في المركز والولايات، مؤكدا أن مجلس الشورى وجه الحركة ومؤسساتها التي تعمل في المجالات الخيرية والطوعية أن تهتم بقضايا الفقر والمساهمة في توفير معاش الناس خصوصاً في شهر رمضان.