لجنة مشتركة بين وزارة الثقافة الإتحادية ووزارة الثقافة بولاية الجزيرة لصنع نموذج ثقافي



مدني في 28-4 -2018l (سونا) - ثمن الأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة الجهود المبذولة لتعزيز قومية الفعل الثقافي كثمرة للحكم اللامركزي ، وقال ان ولاية الجزيرة تمثل الانموذج التنافسي لمهرجان الثقافه في نسخته السابعه.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذة إنعام حسن عبد الحفيظ وزيرة

الثقافة بولاية الجزيرة حيث بحث اللقاء السبل الكفيلة لتقوية التعاون بين الطرفين تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة الإتحادية والولائيه لصنع نموذج ثقافي يحتذي به في الولايات الأخرى .

من جانبها اكدت وزيرة الثقافة بالجزيرة جاهزية وزارتها لتقديم الأنموذج من خلال

تنفيذ كل المشروعات الثقافية الخاصة بالولاية ، وكشفت عن جملة من المشاريع الثقافية الكبيرة التي تنفذها وزارتها لترسيخ الشأن الثقافي وسط المجتمع باشراك المحليات المختلفة عبر اللجان الثقافية إضافة لتكوين إتحادات شعراء الجزيرة وفن الغناء الشعبي لأول مرة بعد إنقطاع 20 عاماً وقيام دورة جديدة لإتحاد الدراميين الي جانب نادي السينما والتصوير الذي سوف يضم المواهب الشبابية في مجال الأفلام القصيرة والتصوير إضافة للإتحادات الفنية بالولاية والإعداد لملتقى شعراء السودان المزمع عقده في اكتوبر من العام 2018م بالتنسيق مع إتحاد شعراء الولاية الجزيرة اضافة الي المنافسات الثقافىة الشاملة التي بدأت بالولاية للتنافس بين الوحدات الادارية و المحليات وفرد المساحات للمشاركة والتنافس في 20 مجال ثقافي