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أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يفتتح بعد غد مقر محكمة الفساد ومخالفات المال العام.

التاريخ : 28-04-2018 - 12:37:00 مساءً
الخرطوم في 28-4-2018 (سونا) يفتتح مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بعد غد الاثنين، محكمة الفساد ومخالفات المال العام، بمقر مجمع محاكم الامتداد بالخرطوم.
وكان رئيس القضاء قد أصدر في الخامس عشر من الشهر الجاري قرارا قضى بتشكيل هذه المحكمة وتعيين ثلاثة قضاة للعمل بها.
وحدد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا الفساد ومخالفات المال العام، إضافة إلى الدعاوى التي يحيلها إليها رئيس القضاء.
وقال مولانا خالد حمزة الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية في تصريح لوكالة السودان للأنباء :إن قرار رئيس القضاء بانعقاد المحكمة في أي ولاية من ولايات السودان يأتي لتقصير الظل القضائي وتمشيا مع استراتيجية السلطة القضائية وتمكينا للقضاء من الاضطلاع بدوره في مكافحة الفساد ومخالفات المال العام. .
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