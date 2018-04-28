قيادي بالاتحادي الأصل : جمع السلاح ساعد على استقرار الرعاة

الخرطوم 28-4-2018 (سونا) - قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقرطي الأصل وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالنيل الأبيض يس عمر حمزة، إن عملية جمع السلاح في السودان ساعدت على استقرار الرعاة ووفرت بيئة آمنة للثروة الحيوانية في البلاد .

وأضاف في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن جمع السلاح أثر إيجابا على سلامة المرعى وصحة الحيوان، الأمر الذي انعكس على أمن المرعى وتوفير المياه، ومكن فرق تطعيم الماشية من الوصول إلى أماكن التطعيم والتحصين بسهولة ويسر.

وأبان أن الكاسب الأول من جمع السلاح هو الثروة الحيوانية لأنها تعتمد على مراعٍ آمنة وخالية من الترويع إلى جانب تمكين الرعاة من التجول بحرية، ويساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال انسياب منتجات الثروة الحيوانية إلى الأسواق .