وفد الكونغرس الامريكي يصل البلاد فجر غد الأحد

الخرطوم 28-4-2018م (سونا) - يصل البلاد فجر غد الأحد وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني .

ويضم الوفد السيد لويس كوتيرنس والسيد دان كيلدي يرافقه رجل الأعمال بشير حسن بشير رئيس مجموعة شركات باش بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب مدير معهد امتي همتي الأمريكي دكتور الصادق خلف الله .

وأوضح عضو مجموعة شركات باش بالولايات المتحدة الأمريكية ياسر بشير حسن أن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات والسعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب ملفات الحريات وحقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية بالبلاد .

وأبان ياسر أن الوفد سيلتقي خلال الزيارة برئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ورئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح وآلية الحوار الوطني إضافة لنشطاء في مجالات الحريات العامة وحقوق الإتسان ورجال الأعمال والقيادات الفاعلة في الجوانب الزراعية والاقتصادية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالسودان.

