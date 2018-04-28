السودان عضواً بالمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الارصاد والمناخ

الخرطوم 28-4-2018م (سونا) - تم اختيار السودان عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الارصاد الجوية والمناخ.

وقال عبود جابر، وزير الدولة بوزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية رئيس وفد السودان المشارك في اجتماعات المجلس التي عقدت بالقاهرة في الفترة من 24-27 الشهر الجاري، إن اختيار السودان لعضوية المكتب التنفيذي جاء تقديراً لجهوده ودوره الفاعل في قضايا الامة العربية ومجالسها المتخصصة واشار الى ان الاجتماع وافق على رئاسة المملكة العربية السعودية لرئاسة المجلس.

واوضح ان السودان اكد خلال الاجتماعات عملية التطور الكبير في مجال الارصاد الجوية والتقدم المحرز في نشاطاتها الموجه لخدمة القضايا ذات الصلة ،مبينًا ان السودان سيعمل من خلال عضويته في المكتب التنفيذي على دعم وتعزيز التعاون والجهود المشتركة في مجال الارصاد الجوي والمناخ، مشيراً الى ضرورة تقوية عملية بناء الشراكات لتطوير العمل الخاص بالارصاد بهدف رفع القدرات.

وثمن جابر دور مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الارصاد الجوية والمناخ في تطوير آليات العمل وتعزيز الجهود المشتركة لمعالجة الآثار السالبة للتغيرات المناخية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانسانية في المحيط العربي والاقليمي.