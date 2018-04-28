رئيس الأركان المشتركة يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي

الخرطوم 28-4-2018م (سونا) - التقى الفريق أول ركن دكتور كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة بأديس أبابا بـأبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وسلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها .

وامتدح رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد العلاقات السودانية الإثيوبية في كافة المجالات، ووصفها بالعلاقات الأزلية المتينة، معددا أواصر الأخوة والتواصل بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن علاقات التعاون العسكري تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في البلدين.

وأعرب أبي عن أمله في أن تكون علاقات البلدين أنموذجا لكل دول المنطقة والإقليم، وتعهد بمضاعفة الجهود المشتركة في سبيل تطوير علاقات البلدين والخروج بها إلى آفاق التكامل والتنمية وتبادل المنافع ورعاية مصالح الشعبين.

وأوضح رئيس الأركان المشتركة في تصريح صحفي أن اللقاء تناول مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات بما فيها مجالات التعاون العسكري .

وقال عبد المعروف "قدمنا لفخامة رئيس الوزراء الاثيوبي شرحا ضافيا حول مجمل الأوضاع السياسة والأمنية والاقتصادية بالبلاد بالإضافة إلى مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، وأكدنا على الفرص المتاحة لجعل علاقاتنا في كافة مجالاتها مثالا يحتذى، بجانب التأكيد على الأدوار التي تضطلع بها القوات المسلحة في البلدين في دعم وتوطيد العلاقات " .

من ناحية أخرى التقى رئيس الأركان المشتركة بوزير الدفاع الإثيوبي موتاما ميكاسا، و تناول اللقاء آفاق التعاون بين البلدين في إطار البرتوكول الدفاعي وما أفضت إليه جولات اللجنة العسكرية المشتركة في الخرطوم وأديس أبابا .

وأشاد وزير الدفاع الإثيوبي بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات، مشددا على ضرروة تفعيل و مضاعفة الجهود لتطويرها وإزالة كافة العقبات التي تعترض ذلك.







