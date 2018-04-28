مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي يختتم أعماله ويصدر توصياته

الخرطوم 28-4-2018م (سونا) - إختتم مجلس شورى الحركة الاسلامية السودانية القومي أعماله في دورة إنعقاده الثالثة عشر في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت بالخرطوم وأصدر بيانه الختامي بحضور وتشريف المشير/ عمرالبشير / رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة والشيخ / الزبير أحمد الحسن الامين العام للحركة الاسلامية وجمع من قيادات الحركة بالمركز والولايات.

وفيما يلي تورد "سونا" نص بيان المجلس الاعلامي :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحركـــة الإسلاميـــة السودانيـــة

مجلس الشورى القومي

دورة 2013م -2018م

جلسة الانعقاد الثالثة عشر

الــبـــيــان الإعلامـي

الزمان : الجمعة 11 شعبان 1439هـ الموافق له 27 أبريل 2018م

المكــان : الخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحركة الإسلامية السودانية

مجلس الشورى القومي دورة 2013م -2018م

جلسـة الانعقـاد الثالثة عشر

البيــان الإعـلامـي

اهتداء بقوله تعالى :

((الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)

صدق الله العظيم

1- استمع المجلس لتقارير أداء لجان وأجهزة الحركة المختلفة وناقش الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال.

2- ثمن المجلس عاليا جهود الامانة العامة للحركة الاسلامية في الانفتاح على قطاعات المجتمع المختلفة من خلال برامجها التزكوية والدعوية والسعي نحو تمليكهم لبرامج ومناشط المشروع الاسلامي.

3- الاشادة بالإعداد المبكر والتنسيق الجيد لبرامج رمضان تحت شعار (واستبقو الخيرات) والتركيز على إعمار دور العبادة وإحياء قيم التكافل والتراحم وتبني إفطارات الخلاوي والساحات والميادين العامة وترسيخ شعار التكافل والانفاق وأعمال سلاح الدعاء.

4- دعوة الحكومة والاجهزة التنفيذية كافة واعضاء الحركة الاسلامية لبذل جهود أكبر لخدمة الناس وتوفير حاجياتهم المعيشية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية وتبني المبادرات والبرامج الاجتماعية لتخفيف وطأة الفقر والضائقة الاقتصادية على الشرائح الضعيفة وإشراك منظمات المجتمع المدني وحفز الانتاج وحسن إدارة الموارد.

5- يوجه المجلس عضوية الحركة الاسلامية للحراك الفاعل لانجاح برامج المؤتمر الوطني وإنجاح حملة البناء وفعاليات المؤتمر العام.

6- وافق المجلس على مقترح قيام المؤتمر العام التاسع للحركة الاسلامية في شهر اكتوبر القادم 2018م.

7 - يجدد المجلس الموقف الثابت من دعم ومساندة القضايا العادلة للشعوب المقهورة بالمحيطين الاقليمي والعالمي العربي والإسلامي.

مقررية مجلس الشوري

