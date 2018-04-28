د. علي الحاج يشدد علي تسوية قضايا السودان بناء على مخرجات الحوار الوطني

كادقلي 28-4-2018م (سونا) - اشاد الامين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور على الحاج محمد بالجهود الرسمية والشعبية تجاه عملية السلام بولاية جنوب كردفان، مؤكدا تأييد حزبه لهذه الجهود الرامية لوقف الحرب واحلال السلام، مشيرا الى أن وقف إطلاق النار والعدائيات ساعد في تهيئة الأجواء بالمنطقة .

ودعا علي الحاج خلال لقاء وفد من المؤتمر الشعبي على هامش المؤتمر العام الثاني للحزب بجنوب كردفان، بأمانة الحكومة بكادقلي بالتنظميات السياسية وقوى المجتمع المدني، دعا الى مزيد من التهدئة بين طرفي النزاع لوضع حد نهائي للحرب والانتقال الى مناقشة بقية القضايا، ونبه الى اهمية انفاذ مخرجات الحوار الوطني، مشددا في الوقت ذاته على تسوية قضايا السودان بناءً على هذه المخرجات.

وفي السياق قال نائب والي الولاية الدكتور بابكر أحمد بابكر إن حكومة الولاية بدأت مبكرا في التشاور وجمع الاحزاب السياسية من اجل وحدة الوطن.

واشار الى أن انشطة الاحزاب القائمة تصب في اطار المصلحة العامة لتقوية مخرجات الحوار الوطني وتقريب المسافات بين القوى السياسية وتوحيد جهودها لاحلال السلام بالولاية، مثمنا جهود المؤتمر الشعبي وتمسكه بالحوار الوطني ودعوة الاحزاب الاخرى لحلحلة قضايا السودان عن طريق الحوار.

