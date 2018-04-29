مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور: الدولة ملتزمة بخيارات العودة الثلاثة

الخرطوم 29-4-2018م (سونا)- أكد الأستاذ تاج الدين إبراهيم مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور أن الدولة ملتزمة بالخيارت الثلاثة لعودة النازحين واللاجئين وهي العودة إلى قراهم الأصلية أو إعادة توطينهم أو إدماجهم في المجتمع المضيف .

وقال تاج الدين في تصريح لـ(سونا) عقب زيارته لقرية فاطمة كرل بمحلية زالنجي بوسط دارفور " إن أي حديث خلاف هذه الخيارات الثلاثة يعتبر استهلاكا سياسيا لا علاقة له بخطة الدولة الخاصة بمعالجة قضايا النازحين وا للاجئين " .

من جانبه أكد عدد من العائدين الى قرية فاطمة كرل ، أكدوا تحسن الاوضاع الامنية بصورة كبيرة بعد قرار جمع السلاح ، وناشدوا الدولة بعدم الرجوع للخلف فيما يتعلق بجمع السلاح مهما كلف الأمر ، مشيرين الى ان جمع السلاح هو صمام الأمان لعودة النازحين .

وشدد العمدة إبراهيم زكريا ممثل العائدين بقرية فاطمة كرل أنه يستوجب على الدولة ضرورة إنفاذ المرحلة الثانية وهي النزع القصري للسلاح للذين لم يستجيبوا لندا جمع السلاح .

من جانبهم طالب العائدين مفوضية العودة الطوعية بتوفير المزيد من مواد الإيواء والغذاء إضافة الى مراكز الشرطة حتى يعم الإستقرار وتعود الحياة الى طبيعتها.

ورافق مفوض العودة الطوعية خلال زيارته السيد العقيد خالد بلال معتمد محلية زالنجي ومدير مكتب المفوضية بالوالاية والسيد نصر الدين حسين نائب الدائرة بالمجلس التشريعي لالولاية والدمنقاوي سيسي فضل سيسي ولفيف من قيادات الأجهزة الأمنية والسياسية بالمحلية.

