أنصار السنة يعلنون جاهزيتهم لإنتخابات 2020م متحالفين أو منفردين

الخرطوم 29-4-2018(سونا)- أكد الدكتور علي أبو الحسن رئيس لجنة التربيه والعليم بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، المسؤول السياسي بجماعة انصار السنة المحمدية، أكد موقف الجماعة الموحد مع مصلحة الوطن وبرنامج إصلاح الدولة، معلنا جاهزية الجماعة لخوض انتخابات 2020 متحالفا أو منفردا.

وقال أبو الحسن في تصريح لـ(سونا) اليوم إن التحالفات من الأحزاب السياسية مع حزب المؤتمر الوطني في انتخابات 2015م ، ضرورة اقتضتها الظروف المرحلية ساعتئذٍ لإيجاد حكومة وطنيه تنهض بالوطن.

وحول تعهد حزب المؤتمر الوطني بعدم تفريغ الدوائر الانتخابية لحلفائه في انتخابات 2020وتجاوز الأخطاء السابقة ، أشار الحسن إلى ان هذا أمرا يخص المؤتمر الوطني ، لافتا إلى أن الحديث عنه سابق لأوانه.

وجدد الحسن دعم جماعة أنصار السنة لترشيح السيد رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2020 باعتباره الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وباعتباره شخصية حولها إجماع وطني، معربا عن أمله أن تنعم البلاد بدستور يلبي أشواق الجميع .