الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:55:00 PM

أخبار محلية - سياسية

وصول وفد من الكونغرس الأمريكي للبلاد اليوم

التاريخ : 29-04-2018 - 12:17:00 مساءً
الخرطوم 29-4-2018م (سونا) - وصل إلى مطار الخرطوم صباح اليوم الأحد وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة أيام وذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر.
ويلتقي الوفد خلال الزيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ورئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح وآلية الحوار الوطني إضافة لنشطاء في مجالات الحريات العامة وحقوق الاتسان ورجال الأعمال والقيادات الفاعلة في الجوانب الزراعية والاقتصادية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان.
يذكر أن الوفد سيقوم بزيارة لبعض المرافق المهمة بالسودان.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء