وصول وفد من الكونغرس الأمريكي للبلاد اليوم

الخرطوم 29-4-2018م (سونا) - وصل إلى مطار الخرطوم صباح اليوم الأحد وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة أيام وذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر.

ويلتقي الوفد خلال الزيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ورئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح وآلية الحوار الوطني إضافة لنشطاء في مجالات الحريات العامة وحقوق الاتسان ورجال الأعمال والقيادات الفاعلة في الجوانب الزراعية والاقتصادية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان.

يذكر أن الوفد سيقوم بزيارة لبعض المرافق المهمة بالسودان.