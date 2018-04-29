موسى محمد أحمد يؤكد دعم الدولة لنفير تنمية ولاية كسلا

الخرطوم في 29-4-2018م (سونا) - أكد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد دعم الدولة لمشروعات وبرامج نفير تنمية ولاية كسلا وإكمال البنيات الأساسية للولاية لتحقيق التنمية المنشودة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري وفد الهيئة الشعبية للنفير والتنمية لولاية كسلا برئاسة آدم جماع والي الولاية الذي أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء بحث مخرجات ونتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع رئيس الجمهورية والذي أكد على أهمية دعم المشروعات التنموية بالولاية.

وقال الوالي إنه اطلع مساعد رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلت لإنجاح نفير تنمية ولاية كسلا، وترتيبات الاستفادة من أبناء الولاية في دول المجهر في دعم نهضة الولاية .