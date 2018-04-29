النائب الأول يطلع على استعدادات وزارة الموارد المائية والكهرباء لفصل الصيف



الخرطوم في 29-4-2018م (سونا) - اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح علي سير العمل في وزارة الموارد المائية والكهرباء وإستعداداتها لاستقرار الامداد الكهربائي خلال فصل الصيف خاصة مع دخول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء المهندس معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء الذي أوضح في تصريحات صحافية أن النائب الأول اطلع أيضا على إستراتيجية الكهرباء لـ12 سنة قادمة حتى العام 2030 م بالتركيز على الطاقات الجديدة والمتجددة ومعالجة الفاقد في الشبكة القومية وترفيع وحدات التوليد لتعظيم الفائدة ورفع الكفاءة بجانب محطة الفولة الرديفة وامتدادات الشبكة القومية شرقا وغربا.

وقال المهندس معتز إن اللقاء تطرق للربط الكهربائي مع دول الجوار وخاصة مع مصر، مبينا أنه في غضون 4 أشهر سيكتمل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأضاف أن اللقاء تناول استعدادات إصلاح منظومة الري في المشروعات الزراعية القومية الكبرى.

وقال إن اللقاء تطرق لمفاوضات سد النهضة، مبينا أن هذا الملف يسير نحو الأمام بفضل التعاون بين الدول الثلاث .

وكشف عن اجتماع سيعقد في الخامس من مايو القادم بأديس ابابا بحضور وزراء الري في الدول الثلاث فيما ينعقد اجتماع آخر في الخامس عشر من نفس الشهر بأديس أبابا بمشاركة مديري المخابرات ووزراء الخارجية والموارد المائية.

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