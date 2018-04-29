وزير رئاسة مجلس الوزراء : المشروع القومي السادس لتشغيل الخريجين جاء تمشيا مع موجهات الدولة

الخرطوم 29-4-2018 م (سونا) - أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر أن المشروع القومى السادس لتشغيل الخريجين جاء تمشيا مع موجهات الدولة الرامية لتشغيل الخريجين ومحاربة البطالة، داعيا إلى ضرورة السعي والمواءمة بين مخرجات التعليم العام والعالي والتعليم التقني والتقاني لاستيعاب أكبر عدد من الخريجين في سوق العمل.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بمجلس الوزراء اجتماع مجلس مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية والذي ناقش تقرير المفوضية عن المشروع القومي السادس لتشغيل الخريجين 2016 ، قدمه الأستاذ عمر عبد الله مدير إدارة شؤون الاختيار بالمفوضية .

وأشار التقرير إلى أنه تم اعتماد خمسة وعشرين الف وظيفة، منها (21000) وظيفة للولايات المختلفة (4000) وظيفة للوحدات الاتحادية، موضحا أن المفوضية أعدت خطة مبنية على برامج تقوم على أسس علمية ودراسة ميدانية بإشراك جهات الاختصاص بالوزارات الاتحادية والولايات المختلفة للوقوف على الحاجة الفعلية للوظائف على مستوى الولاية والوزارات التابعة لها والمحليات من حيث العدد والتخصص في محور التعليم والصحة والتخصصات الأخرى.

وأوصى الاجتماع بعقد ورشة بين مفوضية الاختيار ووزارتي التعليم العام والتعليم العالي وذلك لوضع رؤية لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.



