رئيس لجنة القانون بمجلس تشريعي النيل الأزرق تدعو لإيجاد آليات فاعلة لتنفيذ وثيقة الحوار الوطني

الدمازين 29-4-2018( سونا) - دعت الأستاذة انتصار عمر عبدالله رئيس لجنة القانون والتشريع والحكم المحلي بالمجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق إلى إيجاد آلية فاعلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأكدت لـ(سونا) أن وثيقة الحوار الوطني لن تأتي بالنتائج المرجوة وتحقق أهدافها ما لم ترتبط بآليات فاعلة لضمان تنفيذها على الوجه الأكمل.

وأمنت انتصار على أن أهم مكتسبات الحوار الوطني المتمثلة في عدم وجود خلاف بين أهل السودان حول كيف تحكم البلاد، لافتة إلى توافق المتحاورين بالإجماع على 981 توصية من جملة 994 وإيجاد تسوية مقبولة لكافة الأطراف في التوصيات الخلافية، منوهة إلى شمول التوصيات على أهم مبادئ النظام الديمقراطي التعددي الفيدرالي مثل الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان وفصل السلطات بجانب تبني النظام الرئاسي المختلط ومحاربة الفساد والاحتكار وعدم تدخل الدولة في التجارة والاستثمار ورفض الميليشيات المسلحة خارج القوات النظامية وتقديم خدمات الصحة والتعليم والمياه مجانا لكافة المواطنين.

وأضافت انتصار أن تنفيذ المخرجات سيكون أمرا صعبا رغم أن تنفيذها قد بدأ بالفعل مثل تكوين حكومة الوفاق الوطني وزيادة أعضاء البرلمان بالتعيين بجانب فصل منصب النائب العام من وزارة العدل واستحداث منصب رئيس وزراء بكامل صلاحياته لتعيين نواب بالمجالس التشريعية الولائية، مضيفة أن إجراءات تعيين المجالس المحلية بالولاية تمضي وفق ما خطط لها.