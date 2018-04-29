نائب رئيس البرلمان يطالب بمحاربة الغلو والتطرف

الخرطوم 29-4-2018(سونا) - دعا نائب رئيس المجلس الوطني دكتور أحمد محمد آدم التجاني القائمين على أمر الدعوة إلى التعاون من أجل محاربة الغلو والتطرف والصراع وأهمية التناصر في كيفية نشر الدعوة والفضيلة والتسامح بين الناس داعيا لإيجاد رؤى وافكار تعمل على تعزيز الجماعات الدعوية في السودان.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بالمجلس الوطنى منتدى أهل القبلة للفكر والدعوة الذي أقامته لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني بعنوان (الجماعات الدعوية في السودان.. دواعي التوافق والتناصر) بالتعاون مع وزارة الإرشاد وتحت رعاية نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح.

وأكد التجاني ضرورة استصحاب مخرجات المنتدى من خلال السياسات والخطط والتشريعات.

من جانبه أكد وزير الإرشاد أبو بكر عثمان أن المنتدى يهدف لتحقيق الإستراتيجيات والتصويب نحو الغايات المرجوة ويمثل ساحة للتقارب من أجل استقرار الأمة.

وقال رئيس اللجنة الطيب الغزالي: "إن ما يتعرض له السودان من استهداف اقتصادي وسياسي يعزى لدور السودان المتميز في نشر الدعوة الإسلامية". معتبرا الغزو الثقافي والمخدرات من أخطر الوسائل لاستهداف الشباب المسلم "مما يحتم علينا أن نعي دورنا وأن نتحمل المسؤوليات"

من جانبهم أشار المتحدثون إلى ضرورة تفعيل آليات التواصل والتفاكر والشورى والتناصر والتعاون والحوار بين الجماعات.